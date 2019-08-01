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بن العمري يهدي قميص “الخضر” لرئيس فريقه

الرياضة
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بن العمري يهدي قميص “الخضر” لرئيس فريقه
بقلم النهار أونلاين

أهدى قلب الأسد “جمال بن العمري” قميص الخضر لرئيس نادي الشباب السعودي بعد عودته لفريقه أمس الأربعاء.

ونشر الحساب الرسمي للفريق السعودي عبر التويتر: “النجم الجزائري جمال بن العمري يهدي الاستاذ خالد البلطان قميص منتخب الجزائر الحائز موخراً على كأس أمم أفريقيا”.

يذكر أن بن العمري وصلته العديد من العروض غير أن إدارة نادي “الشباب” ترفض بتاتا فكرة رحيله.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=683046

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