بن العمري يوجه رسالة مؤثرة لزملائه في المنتخب الوطني

وجّه المدافع الدولي الجزائري جمال بن العمري رسالة مؤثرة لزملائه في المنتخب الوطني قبل المواجهة الودية المنتظرة أمام منتخبي نيجيريا والمكسيك.

ونشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم نص رسالة جمال بن العمري التي وجهها لزملائه في المنتخب مباشرة بعد توقيعه في نادي ليون الفرنسي:

وقال: “السلام عليكم.. أود أن أشكر الجميع على قلقهم بخصوص وضعيتي، لكن الحمد لله الآن.. حتى من لم يراسلني إلا أنني أعلم جيدا أنهم يفكرون في وضعيتي.. إشتقت لكم كثيرا وكنت أرغب أن أكون معكم.. أتمنى لكم التوفيق في هذا التربص. إن شاء الله الفوز في المبارتين.. وان تو تري فيفا لالجيري”.