بن العمري يوضح سبب النرفزة أمام لاعبي قطر!

كشف مدافع المنتخب الوطني جمال بن العمري سبب وقوعه في فخ الإنفعال والنرفزة أمام المنتخب القطري في الوقت بدل الضائع.

وتحدث جمال بن العمري لقناة بين أن سبورت القطرية بعد نهاية المباراة عن التأهل الذي حققه الخضر إلى نهائي كأس العالم للمنتخبات العربية قائلا:

“الحمد لله على التأهل، المباراة كانت صعبة وهستيرية في نفس الوقت، كما أنها كانت بمثابة عرس كروي، مباراة “سخونة” بين اللاعبين وهذا شيء طبيعي”

وأَضاف: “أشكر جميع من ساهم في هذا العرس الكروي اشكر منتخب قطر على المجهودات التي قدمها اهم شيء هو الروح الرياضية”

وبخصوص النهائي أمام المنتخب التونسي قال: “كل المباريات صعبة، مباريات داربي شمال افريقيا نعرف طبيعتها، ونعرف كيف تكون اهم شيء أن تكون كل البطولات العربية والافريقية من حجم هذا العرس”.

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منذ تأهل المنتخب الوطني المحلي، إلى منتصف نهائي كأس العرب، في مواجهة نارية مع المنتخب المغربي. ذهب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في رحلة البحث عن أسعار السفر إلى الدولة المنظمة قطر وشروط الدخول. قصد التمكن من مساندة أشبال مجيد بوقرة.

وأعلنت قطر إعادة فتح حدودها أمام المسافرين الدوليين، الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كورونا باللقاحات التي اعتمدتها وزارة الصحة القطرية. مع تطبيق مجموعة جديدة من التدابير المصممة لتسهيل تجربة السفر. إلى جانب الحفاظ على الاحتياطات والتدابير اللازمة لمواصلة الحد من انتشار الوباء.

ودخلت الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في 12 جويلية حيث سيسمح للأشخاص. الذين تم تطعيمهم بالكامل باللقاحات المعتمدة داخل الدولة، بالزيارة دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

وسيُطلب من كافة القادمين، من المطعمين وغير المطعمين، إجراء فحص (PCR) في غضون 72 ساعة قبل وصولهم إلى قطر.

ويتوجب على جميع المسافرين التحقق من شروط السفر التي يتم نشرها من قبل الدول التي يريدون التوجه إليها قبل السفر. علمًا أن هذه الشروط قابلة للتغيير في أي وقت ودون إشعار مسبق.

وينبغي على المسافرين، من مسافرين دوليين أو مواطنين أو مقيمين، تسجيل بياناتهم وتحميل الشهادات المطلوبة. منها شهادة التطعيم، وإجراء اختبار (PCR) ساري المفعول لرحلتهم، إضافة إلى البيانات الشخصية، وذلك على موقع “احتراز”.

ويقدم المسافرون الدوليين طلب الدخول إلى قطر قبل الوصول بمدة لا تقل عن 12 ساعة عبر موقع “احتراز”. لذلك ينبغي على كافة المسافرين تقديم طلبات الدخول فور حصولهم على الوثائق المطلوبة، لضمان سير رحلاتهم كما هو مخطط لها.

وطلبت السلطات القطرية من شركات الطيران السماح فقط للمسافرين، الذين يحملون تصريح سفر ساري المفعول لدخول البلاد. بالصعود على متن الطائرة من تاريخ سريان القرار المذكور في الأعلى.

أما عن أنواع اللقاحات المعتمدة فيتعلق الأمر بلقاح فايزر/ بيونتيك، لقاح مودرنا، لقاح أسترازينيكا، لقاح جونسون آند جونسون. فيما يجب مرور 14 يومًا على انتهاء برنامج التطعيم.

شروط لدخول الملقحين بسينوفاك..

أما لقاح سينوفاك، فأوضح البيان أنه يجب الحصول على جرعتين من لقاح سينوفارم.

وسيخضع المسافرين الحاصلين على لقاح سينوفارم كاملًا إلى إجراء اختبار الأجسام المضادة فور وصولهم إلى قطر.

وإذا كانت نتيجة اختبار الأجسام المضادة إيجابية، فسيتم إعفاؤهم من متطلبات الحجر الصحي.

وإذا كانت النتيجة سلبية، فذلك سيتطلب إجراء اختبار (PCR) عند الوصول. وعليه سوف يخضع لإجراءات الحجر الصحي وفقًا لتصنيف بلد المغادرة.

كما يُعفى من الحجر الصحي المسافرون الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 11 عامًا. برفقة واحد أو اثنين من الوالدين أو أفراد الأسرة الذين تم تطعيمهم بالكامل.

أما بالنسبة للزوار غير المطعمين والذين لا يستطيعون تقديم جدول تطعيم كامل. فيجب عليهم إجراء الحجر الصحي لمدة 7 أيام في المنزل وكذلك أطفالهم دون سن 18 عامًا.

ويجب عليهم ، عند وصولهم ، تقديم اختبار PCR سلبي يرجع تاريخه إلى أقل من 72 ساعة.

وسيتم إجراء اختبار pcr في اليوم السادس من الحجر الصحي: إذا كان الاختبار سلبيًا، فسيتم رفع الحجر الصحي.

تدابير أخرى ، مثل ارتداء قناع في الأماكن العامة أمر إلزامي.

أسعار التذاكر..

في الخطوط الجوية القطرية، يتم احتساب تذكرة خط باريس – الدوحة من الجمعة 16 إلى الجمعة 24 ديسمبر بسعر 216.540 دينار.

شروط حضور المباريات..

وقد شدد حسن ربيعة الكواري، مدير خدمات المشجعين باللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب. عن تطبيق دولة قطر كافة الإجراءات الوقائية لضمان صحة وسلامة جميع المشاركين في منافسات البطولة، خاصة الجماهير.

وأشار إلى أن الحصول على الجرعات الكاملة للقاح فيروس كورونا. وإجراء الفحص السريع لمن هم دون 12 سنة قبل المباراة سيكون شرطا أساسيا لحضور الجماهير مباريات البطولة.

هكذا سيتم بيع تذاكر مباريات البطولة

وكشف الكواري النقاب عن آلية عملية بيع تذاكر مباريات البطولة، وقال: “تم طرح التذاكر عن طريق الموقع الإلكتروني. ومن خلال مركز البطاقات والمنافذ التي افتتحتها اللجنة المحلية المنظمة مؤخرا في المجمعات التجارية”.

وأشار إلى أن عملية بيع التذاكر ستكون إلكترونية، مع إمكانية التوجه لأحد المراكز للمساعدة في التسجيل والشراء. علما بأن التسجيل المسبق والحصول على التذاكر عبر الإنترنت هما الطريق المختصر للحصول عليها.

وفي معرض إجابته على سؤال بشأن وجود تذاكر في ملاعب المباريات خلال منافسات البطولة، قال مدير خدمات المشجعين. “سيكون هناك مراكز للمساعدة على حجز التذاكر واستصدار بطاقة هيّا حول الاستادات، لكننا دائما ننصح بحجز التذاكر. أولا والتوجه للاستادات ثانيا، حتى لا يضطر المشجع للعودة في حال نفادها”.

وعن آلية الحصول على بطاقة المشجع “هيا”، أوضح الكواري :”يعد مشروع بطاقة هيّا (بطاقة المشجع) أحد أهم عناصر تجربة المشجعين. حيث تتيح تلك البطاقة الذكية لحاملها العديد من المزايا، وتستخدم البطاقة كوسيلة للتعرف على هوية حاملي التذاكر. وتسهيل الدخول إلى دولة قطر، والوصول للاستادات المستضيفة للمباريات. وتتيح الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات كاستخدام وسائل النقل العام بالمجان خلال البطولة”.

ويمكن للمشجعين الراغبين في حضور مباريات كأس العرب الحصول على بطاقة “هيّا” بعد شراء التذاكر عبر موقع الفيفا. ثم التقديم للحصول على البطاقة عبر الموقع الإلكتروني للبطولة. وبعد ذلك زيارة أحد المنافذ لطباعتها، أو التوجه مباشرة إلى هناك للقيام بعملية التسجيل والطباعة. علماً بأن التذكرة وبطاقة “هيّا” إلزاميتين لحضور المباريات.

وعن الجماهير القادمة من الخارج وآلية وصولهم وعملية الحجز والتسهيل عليهم، قال الكواري. “بمجرد شراء التذاكر والتقديم لبطاقة هيّا عبر الإنترنت، وبعد موافقة الجهات المختصة. يصدر تصريح الدخول لدولة قطر، ويستطيع المشجع طباعة بطاقة هيّا فور وصوله للدوحة. حيث يوجد بمطار حمد الدولي منفذ مخصص لذلك، أو التوجه لمركز الدوحة للمعارض لطباعتها”.

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