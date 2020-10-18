بن العمري يُباشر مغامرته الفرنسية بإنتصار

باشر الدولي الجزائري جمال الدين بن العمري، مشواره الإحترافي في فرنسا، بتحقيق فوز صعبة رفقة ناديه الجديد أولمبيك ليون.

وتواجد المدافع في القائمة الرسمية لـ”لوال“، ظهر اليوم الأحد، خلال التنقل لمواجهة ستراسبورغ، مكُتفيا بالجلوس على مقاعد البدلاء.

وتمكن زملاء قلب الأسد، من الحصول على النقاط الثلاث بنتيجة ثلاث أهداف لهدفين، دون أن نشهد دخول مُحارب الصحراء.

وسيكون بطل إفريقيا، مُطالبا بالعمل الجاد طيلة الأسبوع الجاري، من أجل الحصول على فُرصته خلال الجولة القادمة من الليغ 1.

ويُعاني صاحب الـ30 عاما من نقص فادخ في المنافسة الرسمية، بإعتباره لم يلعب أي مُباراة رسمية منذ أكثر من 9 أشهر كاملة.