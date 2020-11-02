بن العمري يُبهر الفرنسيين

أبهر الدولي الجزائري جمال الدين بن العمري، الفرنسيين، خلال أول مُشاركة رسمية له رفقة ناديه الجديد أولمبيك ليون.

وتحصل مُحارب الصحراء، على إشادة مُنقطعة النظير من طرف جريدة “ليكيب“، التي أكدت بأنه صنع الفارق مُباشرة بعد دخوله الملعب.

وتوقعت الصحيفة، تحول بطل إفريقيا للاعب أساسي مع “لوال” في القريب العاجل، لأن إمكانياته تسمح له باللعب في المستوى العالي.

وشارك إبن الحراش، لمدة 40 دقيقة، خلال تعادل فريقه الجديد مع ليل، بهدف لمثله، وأظهر صلابة كبيرة منذ البداية.

وعرف قلب الأسد، كيفية التعامل مع الضغط الذي كان مفروضا عليه، رغم أنه يلعب لأول مرة في أحد الدوريات الأوروبية.