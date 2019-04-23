“بن العمري” يُطمئن بلماضي

كشفت الفحوصات الطبية الأولية التي خضع لها الدولي الجزائري، “جمال بن العمري”، بأن إصابته الأخيرة مع “الشباب السعودي” ليست بالخطيرة.

وأكد خريج مدرسة “النصرية”، بأن غيابه لن يطول ولن يتجاوز الأسبوع على أكثر تقدير، بعد مُشكلته الأخيرة على مُستوى اليد.

ويأتي هذا الخبر مُطمئنا للطاقم الفني للمنتخب الوطني، بعدما تحول المُدافع لعنصر أساسي في تشكيلة، “جمال بلماضي” في الأشهر الماضية.

وتخوف الكثير من المُتابعين من بقاء صاحب الـ29 عاما خارج المُنافسة، خاصة مع إقتراب موعد نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.