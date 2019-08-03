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بن العمري يُغادر تربص الشباب السعودي!

الرياضة
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بن العمري يُغادر تربص الشباب السعودي!
بقلم إسماعيل عشاش

غادر الدولي الجزائري “جمال الدين بن العمري” في الساعات الماضية، تربص ناديه الشباب السعودي، والمُقام في ألمانيا، تحضيرا للموسم الجديد.

ومنحت إدارة “الليوث” الضوء الأخضر للمُدافع المُتألق، من أجل المغادرة، والإستفادة من عُطلة إضافية، تزامنا مع إقتراب موعد عيد الأضحى.

وجاء هذا الخيار ليسمح لإبن الحراش من إسترجاع أنفاسه، وهو الذي بذل مجهودات جبارة خلال الكان 2019 الأخيرة في مصر.

يُذكر بأن قلب الأسد لا يزال مُرتبطا مع فريق مدينة “الرياض” الى غاية 2021، ولن يغير الأجواء خلال الميركاتو الجاري.


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