بن العمري يُودع قطر القطري برسالة مؤثرة !

ودع النجم الدولي الجزائري، جمال الدين بن العمري، فريقه قطر القطري عقب فسخ عقده أمسية اليوم الأحد.

المُدافع المحوري للمُنتخب الوطني الجزائري نشر 3 صور له بقميص قطر القطري على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

كما أرفق “بن العمري” الصور بعبارة:”أود أن أشكر إدارة نادي قطر الرياضي والجهاز الفني والإداري وإخواني اللاعبين”.

قبل أن يُضيف:”وجميع جماهير النادي على الفترة التي قضيتها معهم بعد انهاء عقدي اليوم مع النادي، وأسأل الله لي وللنادي كل التوفيق في المُستقبل”.