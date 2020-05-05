بن باحمد: أربعة مراسيم جديدة لدعم الصناعة الصيدلانية المحلية

كشف الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد عن التحضير لأربعة مراسيم جديدة لدعم الصناعة الصيدلانية المحلية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن الوزير المنتدب خلال مداخلة له على أمواج الاذاعة الوطنية، أنه عندما محاولة بناء منظومة يجب أن تكون هناك أسس متينة متمثلة في التنظيم.

وأوضح الوزير المنتدب، أن هذه النصوص تتعلق بتسجيل الأدوية ومطابقتها ودفاتر الشروط المتعلقة بالاستيراد والانتاج الوطني وتحديد المؤسسة الصيدلانية والأدوية الأساسية إذ أن السلطات تهدف اعتمادا على هذه المراسيم.

وأضاف بن باحمد، أنه سيتم وضع سياسة جديدة ترتكز على التكفل بالمرضى وأهمية الصحة العمومية والأهمية الاقتصادية مع التفكير في التصدير.

وحسب الوزير فان الهدف يكمن في تطوير انتاج وطني لا يكون مجرد تعبير عن ارادة استظهار ديماغوجي و سياسي، مضيفا أن الأمر يتعلق بالإستجابة حقا للطلب المحلي.