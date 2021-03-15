بن باحمد: إعداد نصوص تطبيقية لتنظيم السوق الوطنية للمواد الصيدلانية

الوطني
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بن باحمد: إعداد نصوص تطبيقية لتنظيم السوق الوطنية للمواد الصيدلانية
بقلم أمينة داودي

أعلن وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد ، أنه سيتم الإعتماد على إجراءات جديدة لأجل تنسيق الممارسات الحالية من طرف مختلف المتدخلين.

وذلك للتحكم في الأنظمة المتعلقة بالمواصفات من خلال وضع آليات تشمل على وجه الخصوص الإلتزام بالوقاية والمتابعة الدائمة لمصنعي الأجهزة الطبية.

وأوضح بن باحمد، بأنه تم وضع نص يحدد ماهية المؤسسة الصيدلانية لاسيما تلك المكلفة بالتصنيع والإستيراد للمستلزمات الطبية.

وكشف الوزير، أنه تم بالتنسيق مع الفاعلين المعنيين لضمان وفرة وجودة عالية حفاظا على صحة المواطن ونوعية حياته.


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