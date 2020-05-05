بن باحمد: إنتاج الكواشف المخبرية السريعة لفيروس كورونا بداية من الأسبوع الثالث من ماي

أعلن لطفي بن باحمد الوزير المنتدب المكلف بالصناعات الصيدلانية، أنه سيتم إنتاج الكواشف المخبرية السريعة لفيروس كورونا بداية من الأسبوع الثالث من شهر ماي.

وأضاف الوزير المنتدب، أنه سيتم عقد إجتماع خلال الأسبوع المقبل مع منتجي الأقنعة الطبية من أجل مساعدتهم على استئناف الإنتاج.

وكشف بن باحمد، خلال مداخلة له على أمواج الإذاعة الوطنية، أنه سيتم ضمان تموين منتظم من المادة الأولية وبلوغ الإكتفاء الذاتي في مجال الأقنعة الطبية.

وكشف بن باحمد أنه يجري التفكير كذلك في تصدير منتجات أخرى على غرار القفازات و الكواشف السريعة و المحاليل المطهرة التي ينتجها حاليا 40 مصنع جزائري، خاصة وأن الصناعة الصيدلانية الجزائرية كانت في الموعد من خلال تعزيز الإنتاج المحلي للتجهيزات والأدوية الضرورية لمواجهة الوباء.

واكد في هذا السياق، أن متعاملا جزائريا سيقدم ل 28 مستشفى حوالي مليون لتر من الأكسجين المصنع محليا بشكل مجاني من خلال وحدتين تقعان بكل من ورقلة و الأغواط.

أما فيما يخص أجهزة الكشوفات الطبية، فان منتجين لشرائط كشف الجلوكوز في الدم سيحولون نشاطهم لإنتاج الكواشف السريعة، خاصة وأن التكنولوجيا متوفرة اليوم والوحدات والآلات مستعدة والمستخدمين مكونين عن بعد من قبل الشركاء الصينيين وسيكونون خلال الأسبوع الثالث من شهر ماي في طور الإنتاج بطاقة 40000 كاشف /8ساعات.