بن باحمد: إنتاج لقاح كورونا هو إنجاز مهم ومعتبر للجزائر

كشف وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، أن مجابهة جائحة كورونا باتت من الضروريات الحتمية التي دفعت بالدول إلى إتخاذ الإجراءات اللازمة. حيث كانت الجزائر من الدول السباقة التي إتخذت تدابير إستعجالية لاحتواء انتشار الفيروس.

وأضاف بن باحمد خلال كلمة له على هامش تدشين الوزير الأول لمصنع إنتاج لقاح كورونا في ولاية قسنطينة. أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعطى تعليمات صارمة لوزارة الصناعة الصيدلانية. من أجل أولويات عاجلة لتصنيع اللقاح بالجزائر. وضمانا للسيادة الصحية والإستجابة لمخطط التلقيح الوطني.

وأشار في ذات السياق، أن الرهان الكبير حول المشروع إنطلق من مجمع صيدال وبدأت المفاوضات مع الشريك الصيني من مخبر سينوفاك لإنتاج اللقاح. كما انطلق في جوان الفارط المشروع تحت رعاية لجنة منصبّة. وفي شهر ماي 2021. تم الشروع في التبادلات والمفاوضات مع الشريك الصيني من أجل إنتاج اللقاح الذي يعتبر إنجازا مهما لكسب رهانات أخرى.

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