بن باحمد: إنتهاج سياسة منسجمة تتكفل بتغطية كل مسار الدواء في الجزائر

أكد وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، أنه يتم العمل من أجل سياسة منسجمة تتكفل بتغطية كل مسار الدواء في الجزائر.

حسبما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني بعد عرض الوزير لمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالصحة.

وأضاف الوزير، أن وزارة الصناعة الصيدلانية تعمل من أجل سياسة صيدلانية وصناعة منسجمة على الصعيدين التنظيمي الإقتصادي.

كما ستتكفل بتغطية كل مسار الدواء في الجزائر، وستتكفل بضبط نشاط الاستيراد لفائدة الإنتاج الوطني.

ولبلوغ هذه الأهداف المسطرة، أعلن بن باحمد أن هذا النص تضمن جملة من التدابير سيما المتعلقة بتفتيش المؤسسات الصيدلانية.

بالإضافة إلى تحديد قائمة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية بالإضافة إلى النشاطات داخل القطاع الصيدلاني.

كما يهدف هذا التعديل إلى تحويل وصاية الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية إلى وزارة الصناعة الصيدلانية.

وكذا الترخيص المؤقت باستعمال الأدوية وإجراءات الدراسات العيادية مع المصنعين المحليين أو الشركاء الأجانب.

وأكد أعضاء اللجنة، أن وزارة الصناعة الصيدلانية ستساهم في تطوير القطاع وتنمية البلاد وتقليص فاتورة الإستيراد.