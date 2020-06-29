بن باحمد: الجزائر مصممة على تغطية 70 بالمائة من إحتياجاتها من الأدوية محليا

أكد وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، على ضرورة تطوير الإنتاج المحلي للأدوية من أجل تغطية إحتياجات البلاد في ظرف عامين وتقليص فاتورة الاستيراد.

و أوضح الوزير خلال نزوله ضيفا على حصة على المباشر ليومية “لوسوار دالجيري” أن الجزائر لديها رغبة في تطوير الإنتاج المحلي من خلال مرافقة الصناعيين المحليين من خلال إزالة القيود المختلفة التي تعيق تحقيق مشاريعهم، مضيفا بالقول “لقد حددنا هدفًا لتغطية 70 بالمائة من احتياجاتنا من الأدوية في ظرف سنتين”.

وأضاف الوزير أن الصناعيين المحليين يواجهون العديد من العراقيل سيما القيود البيروقراطية بما في ذلك تأخير التسجيل، خاصة وأن هنالك وحدات إنتاج متوقفة عن العمل بسبب قرارات إدارية.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع اللمسات الأخيرة على المراسيم مما يجعل من الممكن وضع سياسة جديدة في مجال الصناعة الصيدلانية لصالح المنتجين المحليين، وتتعلق هذه النصوص على وجه الخصوص بتسجيل الأدوية والتصديق عليها ودفاتر الأعباء المتعلقة بالاستيراد والإنتاج الوطني وتعريف المؤسسة الصيدلانية وتحديد الأدوية الأساسية.

و بالإضافة إلى تلبية 70 بالمائة من الإحتياجات الوطنية من الأدوية، فإن تطوير الإنتاج المحلي سيقلل أيضًا من فاتورة الاستيراد عن طريق تصنيع العديد من المنتجات محليا بما في ذلك الأنسولين.

وأوضح بن باحمد، أنه ولتعزيز الإنتاج المحلي، فان الوزارة تعتمد بشكل كبير على دور الوكالة الوطنية للأدوية، مؤيدا في ذات السياق منع إستيراد المكملات الغذائية، موضحا إن المصنعين المحليين يمكنهم تصنيع المكملات الغذائية محليا.