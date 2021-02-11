بن باحمد: الرئيس تبون أصدر تعليمات لتوطين انتاج اللقاحات في الجزائر

قال وزير الصناعات الصيدلانية لطفي بن باحمد أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أعطى تعليمات تقضي بتوطين انتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورنا في الجزائر.

وأضاف الوزير في لقاء له مع تلفزيون “روسيا اليوم” أن الجزائر لديها من الامكانيات لانتاج هذا اللقاح في الجزائر.

واكد طات المتحدث أنه تم تسجيل اللقاح “سبوتنيك في” في الجزائر باتفاق مع الشركاء الروس كما تم ارسال خبراء جزائريين إلى روسيا في هذا المجال.

وبخصوص انتاج اللقاح سبوتنيك في الجزائر أكد أن المشروع حاليا قيد الدراسة من قبل الخبراء المختصين لتحديد نوع الأجهزة التي يجب شراؤها لتجسيد هذا المشروع.

كما اكد لطفي بن باحمد أن الجزائر ستطلب من روسيا ارسال بعثة لوحدة الانتاج صايدال، ليكون الانتاج بكل مراحله مطابق لما هو معمول به في روسيا.

وبعد الانتاج الكامل للقاح في الجزائر سيتم مطابقته مع اللقاح الروسي، قبل أن يتم تسجيله والشروع في تسويقه.