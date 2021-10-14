بن باحمد: توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية أمر إلزامي

أشرف وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، على إفتتاح أشغال اليوم الموضوعاتي الثاني “FAP SUMMIT ” والذي تنظّمه الفيدرالية الجزائرية للصيدلة تحت عنوان “التنظيم الجديد لقطاع الصناعة الصيدلانية.

وأضاف الوزير، أنه تم وضع سياسة صيدلانية متناسقة من خلال إصدار نصوص تنظيمية خاصة بعمل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. من خلال ضبط كيفيات تسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية. مما سمح بالتنصيب الفعلي للّجان ذات الصلة. بما فيها تنظيم وسير وتحديد مهام اللّجنة القطاعية الاقتصادية المشتركة للأدوية. ضمن مخطط إستعجالي للتسريع وإعطاء الأولوية في التسجيل للأدوية الجنيسة والبيوعلاجية.

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وأشار في ذات السياق، إلى تغطية إدراج إلزامية الصيادلة المديرين التقنيين لكل مؤسسة صيدلانية بأن يستعينو بمساعد صيدلي واحد على الأقل لأجل ضمان مسؤولية صيدلانية. بالإضافة إلى ضمان توفير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية الأساسية.

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