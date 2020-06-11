بن باحمد: جهاز خاص لمعالجة طلبات تسجيل الأدوية العالقة قريبا

كشف الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، أنه سيتم في القريب العاجل وضع جهاز خاص لمعالجة الطلبات العالقة المرتبطة بتسجيل الأدوية، الأمر الذي سيسمح بإطلاق 29 مشروع وحدة إنتاج جديد قبل نهاية 2020.

وأضاف بن باحمد أمس عبر أمواج الإذاعة الوطنية، أن هذه الوحدات تنتظر منذ 2017 تسجيل أدويتها من قبل الهياكل المعنية لكن بالوتيرة التي تعقد بها هذه الأخيرة اجتماعاتها في الوقت الراهن فإنها قد تستغرق سنوات لتدارك هذا التأخير.

وأوضح يقول “سنُجنّد وسائل إضافية ونتبنى مقاربة جديدة ليتسنى لنا تدارك هذا التأخير ومن ثم تمكين هذه الوحدات من مباشرة إنتاج الأدوية ابتداء من السنة الجارية في مجالات علاجية مثيرة للاهتمام على غرار المواد القابلة للحقن وتلك الخاصة بطب الأورام و طب العيون “القطرات الخاصة بالعين”