بن باحمد: رواق اخضر لتسهيل مرور المنتجات الطبية ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا

الوطني
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بن باحمد: رواق اخضر لتسهيل مرور المنتجات الطبية ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا
بقلم فوزية مسعدي

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، عن وضع رواق أخضر مخصص للمنتجات الطبية ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال الوزير المنتدب، في تصريح له مساء يوم أمس الخميس لوكالة الأنباء الجزائرية، انه وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، تم “وضع رواق أخضر لتسهيل مرور المنتجات الطبية ومستلزمات الوقاية من تفشي فيروس كورونا “.

وأضاف الوزير أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وبالتنسيق مع قطاعات أخرى، وعملا بتوجيهات الوزير الأول، “أعلنت عن اتخاذ قرار وضع رواق أخضر تحت تصرف المتعاملين بالقطاعين العام والخاص لتسهيل مرور المنتجات الطبية ومستلزمات الوقاية حفاظا على صحة المرضى”.


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