بن باحمد: قمنا بجمع مخزونات الكلوروكين.. وإستخدامها سيكون في المستشفيات فقط

قامت وزارة الصحة بجمع جميع مخزونات دواء “الكلوروكين” المنتجة من قبل المخابر المحلية وكذا المتواجدة بمخزونات الصيدليات، بهدف حجز الإستخدام الحصري لهذا الدواء للمستشفيات فقط.

كشف الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان لطفي جمال بن باجمد، اليوم الأحد في تصريح له للإذاعة الوطنية الثالثة، أن “وزارة الصحة قامت بجمع جميع مخزونات دواء الكلوروكين التي تنتج بالمخابر المحلية، وكذا المتواجدة في مخزونات الصيدليات”.

وقال الوزير المنتدب أن “العملية تهدف أساسا لحجز الإستخدام الحصري لهذا الدواء للمستشفيات دون سواه”.

وأضاف بن باحمد أن “قرار استخدام هذا الدواء، الذي خصص سابقا لعلاج الملاريا، تم التحقق منه من قبل لجنة الخبراء المعينة في وزارة الصحة”.

وأشار الوزير المنتدب أنه ولحد الساعة “لا يوجد لدينا منظور كاف بالنسبة لفعالية الدواء “، مشيرا في السياق ذاته “أن وبالإضافة إلى الكميات التي يتم تعبئتها اليوم، فإن نحو 190.000 وحدة من المعالجات الأخرى من نفس النوع يتم حاليا إستيرادها”.

وطمأن الوزير أنه “تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للإستيراد في حالة تفشي فيروس كورونا في البلاد”.

وبخصوص توفر المطهرات والأقنعة الوقائية، أكد الوزير المنتدب أن “أنه بالنسبة لمعقم اليدين، فإن المشكل حل بفضل وجود منتجين محليين في هذا المجال”.

وبالنسبة لأقنعة الوقاية، كشف الوزير المنتدب أن “4 منتجين محليين بصدد إنتاج 50000 وحدة في اليوم، وان 8 ملايين قناع متوفر حاليا، و 5 ملايين أخرى سيتم استيرادها من الخارج لتلبية حاجيات المواطنين”.