بن باحمد: لايوجد تاريخ محدد لإقتناء لقاح كورونا والإتصالات مع المخابر الدولية متواصلة

كشف وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، أنه “لايوجد تاريخ معين لموعد لإقتناء الجزائر للقاح فيروس كوفيد 19”.

وقال وزير الصناعة الصيدلانية، اليوم الثلاثاء خلال ندوة صحفية على هامش زيارة عمل وتفقد قادته لمصنع صيدال، أن “الجزائر لها عدة تجارب بخصوص اللقاحات”.

وأشار الوزير في ذات السياق “لدينا توصيات واضحة من رئيس الجمهورية بإحصاء جميع المصانع التي أجرت تطورات بخصوص اللقاح”.

وأضاف الوزير أنه “حاليا يوجد قرابة 15 مخبرا عالميا وصل إلى المرحلة الثلاثة في أبحاثه بشأن تطوير لقاح فيروس كورونا”.

وأكد بن باحمد “أن جميع المخابر العالمية الـ15 هذه لديها فروع خاصة بها في الجزائر، وبالتنسيق مع مخبر باستور لاتزال الإتصالات قائمة معها بهذا الخصوص”.

وأشار الوزير أن “إقتناء لقاح فيروس كورونا سيكون وفق معايير معينة، ويجب أن يتوافق مع معايير محددة ايضا”.

موضحا في ذات السياق أنه “لا يكمن تحديد تاريخ معين لموعد إقتناء هذا اللقاح”.

ودعا الوزير المواطنين بضرورة الإمتثال بالإجراءات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد.