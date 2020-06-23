بن باحمد: لقاح كورونا لم تعلن إكتشافه أي شركة في العالم بشكل رسمي

كشف، اليوم الثلاثاء، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، أن “لقاح كورونا لم تعلن إكتشافه أي شركة في العالم بشكل رسمي، وأن كل هذه الشركات العالمية لديها فروع هنا في الجزائر”.

وقال بن باحمد، في تصريح له خلال زيارة قادته إلى الأخضرية بولاية البويرة، أنه “لم يحدث أن أعلنت أي شركة مصنعة للدواء عن اكتشاف لقاح بشكل رسمي”.

كما إعترف بن باحمد بوجود نقص في بعض أنواع الأدوية، وقال بن باحمد أن تم “تسطير تنظيم جديد في المستقبل القريب للتكفل بهذا النقص المسجل في السوق الوطنية”.

وأضاف الوزير المنتدب أن ” 180 ألف علبة دواء هيدروكسي كلوركين متوفرة من خلال هذا المركز و ستوضع تحت تصرف الصيدليات المركزية هذه الأيام”.

كما أشار في السياق ذاته أن “مركز “CPCM” بالأخضرية وفر 130 الف علبة هيدروكسي كلوروكين منذ بداية اعتماد برتوكول العلاج بالجزائر”.

وقال بن باحمد أنه “سيضع 180الف علبة تحت تصرف الصيدليات المركزية هذه الأيام”.