بن باحمد: مخزون الجزائر من الأقنعة الطبية يفوق 25 مليون وحدة

كشف لطفي بن باحمد، الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، أن الجزائر لديها مخزون كاف من الأقنعة الواقية وكذا الأقنعة الطبية.

وأضاف خلال تدخله عبر أمواج الإذاعة الوطنية، أن القدرة الإنتاجية للجزائر من الأقنعة الواقية تقدر حاليا بـ 2 مليون قناع غير طبي يوميا، وفيما يخص الأقنعة الطبية التي يضمن إنتاجها 7 منتجون محليون فإن مخزونها يفوق حاليا 25 مليون وحدة.

وأشار الوزير المنتدب إلى وضع مراكز اتصال عبر مختلف ولايات الوطن بغية الحرص، بالتعاون مع الولاة و غرف الصناعة التقليدية وممثلي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على ضمان وفرة هذه المُستلزمات الضرورية لمكافحة جائحة كوفيد-19 على مستوى كافة نقاط البيع.

وتجدر الإشارة إلى أن لطفي بن باحمد يتولى حاليا تنسيق عمل لجنة متعددة القطاعات تجتمع كل خميس بغرض تعجيل وتيرة إنتاج الأقنعة الواقية و مسار توزيعها على عامة الناس.