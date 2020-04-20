بن باحمد: نحن بصدد إعداد مرسوم تنفيذي لتسهيل تمويل السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية

كشف وزير منتدب مكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، اليوم الإثنين، أن الوزارة باشرت بإعداد مرسوم تنفيذي يتعلق بالتدابير الاستثنائية لتسهيل تمويل السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.



وقال الوزير بخصوص مخزونات الوزارة من المعدات الطبية التي تم انتاجها واستيرادها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، ان الصيدلية المركزية استلمت لحد الآن ما يفوق 25 مليون كمامة.

وأضاف الوزير أن الصيدلية المركزية استلمت ايضا 700 ألف قناع.

مشيرا ان الصيدلية المركزية ستستلم نهاية الأسبوع 3500 ألف كمامة في انتظار استلام باقي المقتنيات في غضون الأسابيع القادمة.