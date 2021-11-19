بن باحمد: نحو تصدير الأقنعة الطبية الواقية بقيمة 52.5 مليون أورو خلال 2022

كشف وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان بن باحمد، أن مؤسسة جزائرية خاصة مختصة في صناعة المستلزمات الطبية تعتزم تصدير الأقنعة الطبية الواقية نحو عدة بلدان إفريقية. بقيمة 52.5 مليون أورو. ابتداء من السنة المقبلة.

واوضح الوزير خلال زيارة تفقدية، قادته رفقة وزير الصناعة، أحمد زغدار، و والي الجزائر، أحمد معبد، لعدد من المؤسسات الصناعية بالجزائر العاصمة، أن هاته المؤسسة “لين بانسمان” المختصة في صناعة المستلزمات الطبية والضمادات والأقنعة الوقائية.

كما أنها ذات قدرة إنتاجية سنوية تعادل 14.4 مليون وحدة من الأقنعة الطبية الواقية من نوع KN95. وستقوم بتصدير منتوجاتها نحو عدة بلدان إفريقية، منها السنيغال، ليبيا ومالي.

وحسبما نقلته “وأج”، فقد أكد الوزير أنه في إطار إنتاج مادة الأكسيجين، ستصل القدرة الإنتاجية الوطنية إلى 900 ألف لتر/يوم إبتداء من مارس 2022. وذلك من خلال إنطلاق عدة وحدات في انتاج هذه المادة المستعملة في العديد من الانشطة علاوة عن استعمالها في بعض حالات كوفيد-19.

بالمقابل، ومن جهة أخرى، وخلال زيارة الوفد لمؤسسة “بيترو آير” ذكر بن باحمد، أن هذه المؤسسة ستتخصص لتكييف الغاز وتعبئته. من خلال مشروع قيد التنفيذ لوحدة إنتاج الأكسيجين المقرر إفتتاحها جانفي 2022 بطاقة إنتاجية مرتقبة تقدر بـ 120 ألف لتر/يوم.

بن باحمد.. قدرة إنتاج دواء مضاعفات كوفيد-19 تبلغ 50 مليون حقنة سنويا

كما قام وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان بن باحمد رفقة الوفد بزيارة مخابر إنتاج دواء مستعمل في علاج مضاعفات كوفيد-19 على مستوى شركة “فراتر رازس”. كما تم تدشين خط انتاج جديد لدواء Varenox بقدرة انتاجية تبلغ 25 مليون حقنة سنويا. لتصل القدرة الانتاجية الوطنية لـ 50 مليون حقنة سنويا لـ Varenox.

كما اشار بن باحمد إلى أن الإحتياجات من هذا الدواء تبقى في ارتفاع مستمر، وتحت ضغط دولي كبير للتموين. حيث سنعمل سويا في ظل تواصل تفشي الجائحة من أجل ضمان أمن وسيادة صحيين.