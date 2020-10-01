بن باحمد: وزارة الصناعة الصيدلانية ستتكفل بتغطية كل مسار الدواء في الجزائر

أكد وزير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان لطفي بن باحمد، أن الوزارة تعمل لتلبية حاجيات المواطنين من أدوية آمنة وفعالة وذات جودة.

جاء هذا خلال عرضه لمشروع قانون يتضمن الموافقة على الأمر رقم 02-20 المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالصحة بمجلس الأمة.

وأضاف الوزير، أن وزارة الصناعة الصيدلانية تعمل من أجل وضع أسس صناعة صيدلانية منسجمة على الصعيدين التنظيمي الإقتصادي.

كما ستتكفل الوزارة بتغطية كل مسار الدواء في الجزائر، وتلبية حاجيات الجزائريين بتوفير أدوية آمنة وفعالة وذات جودة ومتاحة إقتصاديا.

من أجل تنمية وتنويع صناعة الأدوية والتمكن من تقليص فاتورة المواد الصيدلانية وجعلها مصدر تصدير خارج المحروقات.

وحسب الوزير، تهدف هذه الإستراتيجية إلى ضمان الوفرة المستمرة للمواد الصيدلانية، لاسيما الادوية الضرورية.

كما تناول نص القانون محل الدراسة تحويل وصاية الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية إلى وزارة الصناعة الصيدلانية.

إضافة إلى استعمال الادوية وكذا إجراء الدراسات العيادية مع المصنعين المحليين أو مع الشركاء الاجانب”.