بن باحمد: وضع ترسانة قانونية هامة لخفض فاتورة الإستيراد وتطوير الإنتاج الوطني

الوطني
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بن باحمد: وضع ترسانة قانونية هامة لخفض فاتورة الإستيراد وتطوير الإنتاج الوطني
بقلم أمينة داودي

كشف وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، أن تشجيع الإستثمار المحلي يحظى بالأولوية على مستوى قطاعه.

وأوضح الوزير خلال زيارته إلى ولاية أم البواقي، أن تشجيع الإنتاج الصيدلاني المحلي وتحفيز التصدير يعتبران أولوية القطاع.

وأضاف بن باحمد، أن هناك مؤسسات جزائرية تعمل بكفاءات جزائرية وتدخل الأسواق العالمية من خلال إنتاج محلي بحت.

وأشار إلى أن مجمع “إمجيسا” سيوفر على الدولة 70 مليون دولار من فاتورة الاستيراد.

وأفاد الوزير، أن تم وضع ترسانة قانونية جد هامة ترمي إلى خفض فاتورة الإستيراد وتطوير الإنتاج الوطني مع التوجه نحو التصدير.

للإشارة فقد قام الوزير بتدشين وحدة صناعة المضادات الحيوية بعين مليلة التابعة لمجمع “إمجيسا”.

بالإضافة إلى معاينة مخبر وحدة الأورام الجاري إنجازه والذي سيدخل حيز الخدمة بعد حوالي سنة من الآن.


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