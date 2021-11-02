بن باحمد يأمر منتجي الأكسجين برفع قدرة الإنتاج والتخزين

أعطى وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن بن باحمد تعليمة إلى منتجين مادة الأكسجين الطبي.مفادها رفع قدرة الإنتاج وتشكيل مخزون استراتيجي يتوافق مع قدرات التخزين القصوى لمختلف وحدات الإنتاج.

وكشف الوزير خلال لقاء جمعه مع المنتجين الرئيسين للأكسجين بالجزائر، عن تشكيل فرق من المفتشين. ستتكفل بمهمة المراقبة الأسبوعية للإحترام الصارم لقدرات التخزين.

وكان هذا اللقاء فرصة للتطرق لكافة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة الصيدلانية. لزيادة الطاقة الإنتاجية للأكسجين. وكذلك سعات التخزين المقدرة بـ 4.2 مليون لتر حاليا.

كما أعطى بن باحمد تعليمات إلى جميع المنتجين بضمان عمليات الصيانة والإصلاح المختلفة. وكذلك تنظيم هذه العمليات تقنيًا ، ضمن الأطر الزمنية المثلى ، اللازمة للتشغيل السليم لوحدات إنتاج الأكسجين.

وسمح الاجتماع بمراجعة حالة تعاقد المنتجين الوطنيين مع المستشفيات المختلفة بالإضافة إلى حالة التحصيل ومتأخرات المدفوعات. كما أن المنتجين المختلفين مدعوون أيضًا لمشاركة أي صعوبات تواجههم في هذا المجال فيما يتعلق بتزويد المستشفيات.

وفيما يتعلق بمسألة أسطوانات الأكسجين ، أمر وزير الصناعة الصيدلانية جميع المنتجين بالإعلان عن أساطيل الأسطوانات الخاصة بهم . وكذلك الإعلاني عن حالة مخزون مادة الأكسجين.

وإجتمع الوزير عبد الرحمن بن باحمد بكل من “Linde gaz”، “calgaz“، صيدال غاز، أوراس غاز، “Rayanox”،المغاربية للغازات الطبية. ومع الغازات الصناعية وهران، بحضور إطارات الإدارة المركزية والمفتشية العامة بالوزارة.

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