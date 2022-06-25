بن باحمد يبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي مع كوت ديفوار

إستقبل وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان لطفي جمال بن باحمد، سفير جمهورية كوت ديفوار بالجزائر الفونس فوهو ساهي. حيث بحث معه سبل تعزيز و تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

وأفاد بيان للوزارة، أن اللقاء الذي جرى يوم الخميس بالجزائر العاصمة. تناول تعزيز التعاون القاري لتشجيع ودعم تطور صناعة صيدلانية إفريقية مندمجة ومتكاملة. لا سيما عبر إنشاء أقطاب صناعية إقليمية أو التطوير المشترك للأدوية بين مختلف المنتجين الأفارقة.

وأشار البيان، إلى أن ولتحقيق هذا المسعى “أعرب الطرفان عن رغبتهما في تنظيم معارض متخصصة في الصناعة الصيدلانية. في كل من الجزائر العاصمة وأبيدجان. مما يسمح لمختلف المتعاملين والمستثمرين بالاستفسار عن فرص الأعمال العديدة التي يتيحها الإنتاج و التوزيع والخدمات اللوجستية. وكذلك تصدير المنتجات الصيدلانية على المستوى الإقليمي والقاري.

وفي هذا السياق، أكد الوزير عزم والتزام رئيس الجمهورية احتضان الجزائر لمقر الوكالة الأفريقية للأدوية. والمساهمة بشكل كبير في تفعيلها وفي إنجاز مهامها. كما إلتزم الجانبان بتعزيز وتطوير الشراكة الثنائية في مجال الصناعة الصيدلانية من خلال توقيع معاهدات تعاون بين الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية ونظيرتها الإيفوارية.

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بن باحمد يستعرض مع الممثلين المعتمدين ترشّح الجزائر لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية

التقى وزير الصناعة الصيدلانية عبدالرحمان لطفي بن باحمد، مع ممثلي السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بالجزائر، في إطار الترويج لترشّح الجزائر لاحتضان مقر الوكالة الإفريقية للأدوية AMA. وفي بيان للوزارة، اليوم الثلاثاء، فقد ترأس الوزير أمس الاثنين، لقاء مع ممثلي السلك الدبلوماسي الإفريقي المعتمد بالجزائر، بحضور Panduleni-Kaino SHINGENGE عميدة المجموعة الإقليمية للسفراء الأفارقة المعتمدين والمقيمين في الجزائر. بالاضافة كذلك إلى الأمينة العامة لوزارة الصناعة الصيدلانية، وإطارات الساميين بوزارة الخارجية و وزارة الصناعة الصيدلانية. وفي هذا السياق يأتي هذا اللقاء تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الهادفة إلى وضع تحت تصرف الوكالة الإفريقية للأدوية، كافة الخبرات الجزائرية، من خلال مواردها المؤسساتية والعلمية والتنظيمية من أجل دعم ومساعدة الوكالة في إنجاز مهامها. كما قدّم إطارات وزارة الصناعة الصيدلانية من خلال عروضا مفصّلة محتوى وأفضليات ترشّح الجزائر لاحتضان مقر الوكالة، أمام السفراء والممثلين المعتمدين في الجزائر لـــ 27 دولة إفريقية.

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