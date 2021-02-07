بن باحمد.. يجب تنظيم قطاع الصناعة الصيدلانية للوصول إلى التصدير

الوطني
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بن باحمد.. يجب تنظيم قطاع الصناعة الصيدلانية للوصول إلى التصدير
بقلم أسماء.ع

شدّد الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان لطفي جمال بن بأحمد، على ضرورة تنظيم القطاع، للوصول إلى التصدير.

وأوضح بن بأحمد، في تصريح للإذاعة الثالثة، أن هدف القطاع ضمان المواد الصيدلانية وتطوير الصناعة بهذا المجال،”ثم التوجه نحو التصدير”.

وأشار الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي جمال بن باحمد إلى أن ضمان توفير الأدوية هي أولوية قصوى.

وأكد المتحدث، على ضرورة أن يكون البحث العلمي في خدمة الاقتصاد الوطني ولدينا كفاءات جزائرية للذهاب نحو صناعة صيدلانية حقيقية.


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