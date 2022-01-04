بن باحمد يدشّن الوحدة الخامسة للحقن المعقمة بمؤسسة صوفال

قام اليوم وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد بتدشين المؤسسة الصيدلانية للتصنيع صوفال (SOPHAL)، وهي المحطة الثانية من الزيارة الميدانية التّفقدية التي قادته إلى ولاية وهران.

وتنتج مؤسسة صوفال 6 وحدات إنتاجية بقدرات صناعية سمحت باستحداث 719 منصب شغل بوهران. حيث خصصت الوحدة الأولى لطب العيون بقدرة إنتاجية تقدر بـ 2.5 مليون وحدة شهريا. كما خصصت الوحدة الثانية للمضادات الحيوية بقدرة إنتاجية تقدر بـ 15 مليون وحدة شهريا. أما الوحدة الثالثة مخصصة لمواد عامة على شكل جاف بقدرة إنتاجية تقدر بـ 10 مليون وحدة شهريا.

كما خصصت الوحدة الرابعة لـ cephalosporine على شكل معقم بقدرة إنتاج تقدر بـ 2.5 مليون وحدة شهريا. بالإضافة كذلك إلى الوحدة الخامسة التي خصصت لمواد عامة على شكل حقن معقمة تم تدشينها اليوم بقدرة إنتاج تقدر بـ 2 مليون وحدة شهريا. أما الوحدة السادسة مخصصة لـ lyophilisat et liquide على شكل معقم بقدرة إنتاج تقدر بـ 7 مليون وحدة شهريا.

من جهته قام وزير الصناعة الصيدلانية جمال بن باحمد بزيارة مؤسسة جيوفارم GEOPHARM وهي مؤسسة متخصصة في الأشكال الصيدلانية السائلة والجافة عن طريق الفم والقابلة للحقن. وفئات الأدوية العلاجية المعنية بعمليات التصنيع تخصّ الحساسية بمضادات الهيستامين. بالإضافة كذلك إلى مضادات الإلتهاب، أمراض القلب وأمراض الدّم. وكذا أمراض الغدد والهرمونات، أمراض الجهاز الهضمي. مضادات الأنيميا ومضادات التخثّر عن طريق الحقن. وذلك على مستوى خمسة وحدات للإنتاج.

كما أشرف بن باحمد على تدشين وحدة إنتاجية جديدة وبالمعايير المعمول بها مخصّصة لمضادات الإلتهاب (Corticoïdes) على شكل حقن وبقدرة إنتاجية تقدّر بـ 40 مليون وحدة في السنة.