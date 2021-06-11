بن باحمد يستقبل المبعوث الخاص للإتحاد الإفريقي لوكالة الأدوية الإفريقية

إستقبل، أمس وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، المبعوث الخاص للإتحاد الإفريقي لوكالة الأدوية الإفريقية، ميشال سيديبي، الذي يؤدي زيارة إلى الجزائر في إطار جولة تشمل عددا من الدول الإفريقية.

وأفاد بيان للوزارة، أن الوزير أكد حرص الجزائر على دعم التآزر بين مؤسسات الإتحاد الإفريقي. وبحث سبل التعاون بين مختلف البلدان الأعضاء. مضيفا أن قناعة الجزائر بهذا المسعى لا سيما من خلال تصديق الجزائر على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية، المعتمدة بأديس أبابا في 11 فيفري 2019.

وأضاف بأن الجزائر تسعى من خلال هذه المصادقة، إلى توحيد الأطر التنظيمية داخل القارة والنهوض بمجال الصناعة الصيدلانية بصفة عامة. من خلال توفير الأدوية الناجعة والفعالة للدول الأفريقية مع استيفاء المعايير المتفق عليها دوليا. كما تقدم الوزير للمبعوث الإفريقي بطلب الجزائر لاحتضان مقر الوكالة واستعدادها لتقديم كل الدعم اللازم لتوفير أسباب النجاح لها. وجدد عزم الجزائر واستعدادها لتبادل الخبرات في المجالات التنموية الأخرى مع الدول الإفريقية الصديقة.

وأوضح المصدر، أن الوزير تطرق إلى الفرص المتاحة التي تملكها الجزائر لإيواء المقر الرئيسي للوكالة. لا سيما من خلال الأهمية والفائدة التي توليها الدولة الجزائرية لهذا القطاع الذي يعتبر إستراتيجيا للغاية. حيث يشهد على ذلك إنشاء وزارة مخصصة له منذ جوان 2020. إضافة لوجود وكالة وطنية للمواد الصيدلانية تتكفل بتسجيل الأدوية والمصادقة على المستلزمات الطبية.

من جهته قال المبعوث الخاص للإتحاد الإفريقي لوكالة الأدوية الإفريقية، ميشال سيديبي، في مستهل برنامج اللقاءات الذي يقوم به على مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي أنه يعتز لوجوده بالجزائر، مشيدا بالإطلالات والتحديات الهامة التي قطعتها الجزائر في مجال الصحة العمومية والصناعة الصيدلانية.