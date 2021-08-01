بن باحمد يستقبل نائبين عن ولاية باتنة والرئيس المدير العام لشركة بتروجل

إستقبل اليوم وزير الصناعة الصيدلانية الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد بمقر الوزارة. كلا من غربي عبد الباسط وعمار العلمي. وهما نائبان بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية باتنة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تم إستقبال أيضا قطاي فوزي الرئيس المدير العام لشركة بتروجل، التي قامت بإنشاء وحدة انتاج للأكسجين داخل مستشفى باتنة الجامعي. في إطار مرافقة ودعم وزارة الصناعة الصيدلانية. للمبادرات التي تقوم بها المؤسسات والهيئات والجمعيات المختلفة على المستوى المحلي من أجل توفير الأكسجين الطبي

وأضاف البيان، أن الجهوزد تدخل في إطار العمل الجبار الذي يقوم به الأفراد والمؤسسات والجمعيات على اختلاف نشاطها. والذي تدعمه الوزارة بكل الطرق، بغية توفير الأكسجين وتغطية الطلب الهائل الذي تعرفه هذه المادة