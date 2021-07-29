بن باحمد يستقبل وفد من الجمعية الوطنية “وين نلقى” لدراسة عملية إستيراد أجهزة التموين بالأكسجين

إستقبل وزير الصناعة الصيدلانية عبدالرحمان جمال لطفي باحمد، اليوم الخميس، وفد من الجمعية الوطنية “وين نلقى” لمساعدة المرضى، برئاسة كريسم ابراشيرن، لدراسة عملية إستيراد أجهزة التموين بالأكسجين من قبل الجمعيات.

وفي بيان للوزارة، جدد الوزير تأكيده على مرافقة ومساندة العمل الجمعوي وبشكل خاص في هذا الظرف الذي يمتاز بتأزم الجائحة، مؤكدا على أن مصالح الوزارة تسهر على توفير التسهيلات، لاسيما الدراسة الفورية للملفات الإدارية التي تخص إستيراد المعدات والأجهزة للتموين بالأكسيجين.

وكشف ذات البيان، أن الملفات المتعلقة ياستيراد التجهيزات من قبل الجمعيات ستقدم من يوم السبت الى يوم الخميس وهذا من الساعة التاسعة صباحا الى غاية الرابعة مساء على مستوى وزاوة الصناعة الصيدلانية.

للإشارة، يحتوي الملف الإداري على الوثائق التالية: طلب ترخيص استيراد لغرض هبة، مع تحديد اسم المنتوج والكمية المستوردة، القانون الاساسي للجمعية بالاضافة الى البطاقة التقنية للمنتوج، وفاتورة شكلية.