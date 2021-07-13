بن باحمد يسدي تعليمات لتجميع قدرات إنتاج وتوزيع الأكسجين الطبي

أعطى وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن جمال لطفي بن باحمد، تعليمات بخصوص تجميع قدرات الإنتاج وتوزيع الأكسجين الطبي. تحسبا للارتفاع المعتبر في حاجيات المؤسسات الصحية.

وحسب بيان للوزارة، فقد ترأس الوزير إجتماعا بمقر الوزارة، ضم كل منتجي الأكسجين الفاعلين على المستوى الوطني. وهم “ليند غاز” و”صيدال” و”كالغاز” و “اوراس غاز” و”راينوكس”. وكذا إطارات من وزارة الصناعة الصيدلانية وممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الصحة.

أوضحت الوزارة أن بن باحمد أمر “بتجنيد كل منتجي الأوكسجين الطبي لاسيما وسائل نقل هذه المادة بغرض تزويد المؤسسات الاستشفائية”.