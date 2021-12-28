بن باحمد: “يعتزم مجمع صيدال انتاج 96 مليون جرعة سنويا من لقاح “كورونافاك”

كشف عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد وزير الصناعة الصيدلانية ان مجمع صيدال معوّل على انتاج 96 مليون جرعة سنويا من لقاح “كورونافاك”.

وخلال تقديمه عرضا لأهم إنجازات وآفاق الوزارة أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني للبرلمان قال بن باحمد “يعتزم مجمع صيدال انتاج 96 مليون جرعة سنويا من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد”. وتابع الوزير أن صيدال يعتزم أيضا “تعديل الكمية المنتجة من هذا اللقاح حسب تطور الحاجيات الوطنية. وكذا من اجل التوجه نحو التصدير إلى البلدان الإفريقية”.

وأضاف الوزير ان انتاج لقاح “كورونافاك” المضاد لفيروس كورونا محليا انه “سيسمح بإقتصاد 60 بالمائة من قيمته عن الاستيراد”.

وخلال دات اللقاء كشف بن باحمد انه تم إتتخاذ عدة إجراءات للتصدي لكورونا منها انتاج مادة الاكسجين كان، قبل بداية الأزمة الصحية. وذلك بمعدل “140 ألف لتر يوميا”، وأصبح الآن يمثل “555 ألف لتر يوميا”. حيث سيصل منتوج الاكسجين محليا ” إلى أكثر من مليون و76 ألف لتر يوميا في آفاق جوان 2022″.

أما بخصوص فاتورة إستيراد الأدوية قال الوزير أنه في سنة 2021 قدرت الفاتورة بـ 800 مليون دولار مقارنة بسنة 2019. وهذا رجاع على حد قوله إلى رفع الانتاج الوطني للادوية بقيمة 1 مليار دولار خلال نفس الفترة”.

وتايع الوزير انه “تم مؤخرا اقناع اهم المخابر الاجنبية المنتجة للانسلين و الموردة للجزائر بخفض اسعارها بـ 20 بالمائة، مما سيسمح بإقتصاد 10 ملايير دينار سنويا”.

كما تمت مراجعة سعر 1.654 دواء، وتسجيل لاول مرة 38 دواء بيو علاجي مماثل و 16 دواء جنيس و 83 دواء منتج محليا ما يشكل استبدال مباشر للاستيراد”، معتبرا أن هذا “سيسمح باقتصاد 30 بالمائة من قيمتها على الاقل”. وذلك بعد تنصيب اللجنة الاقتصادية القطاعية المشتركة في شهر جانفي 2021.