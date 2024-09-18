بن براهم :”أتمنى النجاح بالاعتماد على تقنية الـ “VAR” لأول مرة”
بقلم عزيز طالبي
أكد الحكم الدولي بن براهم لحلو استعداده لإدارة مباريات منافسة الرابطة المحترفة بقسميها الأول و الثاني بالاعتماد على تقنية الـ “VAR“.
وقال الحكم بن براهم في تصريح للاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، “متواجدون في تربص حكام النخبة استعداداً لمنافسة الرابطة المحترفة الأولى و الثانية، لا يخفى لكم أن الحكام أصبحوا يملكون صيغة حكام الفار”.
كما أضاف بن براهم “نحن من قبل نملك الرخصة، التربص مزيج بين الحكام الجدد و الذين يملكون الخبرة، أتمنى أن ننجح في بداية المنافسة بالاعتماد على التقنية”.
ويتواجد الحكم بن براهم رفقة أفضل حكام النُخبة في الجزائر بمدينة وهران، أين يستعدوا للموسم الكروي الجديد.
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