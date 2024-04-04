بن براهم: إنشغالات سكان المناطق الحدودية في صلب إهتمامات السلطات العليا

أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، بمنطقة تنالكم (ولاية جانت) أن إنشغالات سكان المناطق الحدودية هي في صلب إهتمامات السلطات العليا في البلاد.

و أوضح بن براهم خلال كلمة له أثناء لقاء مع المجتمع المدني بمنطقة تنالكم الحدودية (220 كلم جنوب مقر الولاية). في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى الولاية، ”أن انشغالات سكان المناطق الحدودية هي في صلب اهتمامات السلطات العليا في البلاد. التي أقرت عدة آليات لتسهيل نقل هذه الانشغالات ومن بينها تفعيل دور المجتمع المدني”.

وأشار بن براهم خلال رده على مختلف الإنشغالات المطروحة من قبل ممثلي سكان منطقة تنالكم الحدودية. خلال هذا اللقاء الذي عقد بابتدائية المجاهد إرزاغ بلال بن مبروك و تتمحور في غالبيتها حول القطاع الفلاحي وتوفير المياه الصالحة للشرب. وتخصيص صندوق متنقل لتسجيل البدو الرحل في القوائم الانتخابية وتسهيل تنقل المواطنين في المناطق الحدودية. أن المرصد سيحرص على رفع هذه الإنشغالات وغيرها للسلطات العليا للبلاد للتكفل بها خاصة أن لهذه المناطق – كما قال ”الحق الكامل في التنمية”.

و بالمناسبة حث فعاليات المجتمع المدني على الإنخراط في حوار بناء مع السلطات المحلية لتجاوز مختلف الصعوبات. لكون المجتمع المدني — كما قال– “شريك أساسي في معادلة التنمية المحلية”.

و من جهته أكد والي ولاية جانت بن عبد الله شايب الدور أن مصالحه في إستماع مستمر لانشغالات المواطنين. مبرزا أن منطقة تنالكم الحدودية عرفت تطورا تنمويا ”ملحوظا ”خلال السنوات الأخيرة على غرار تزوديها بمختلف المرافق. مع تسجيل عمليات تنموية أخرى قريبا، مثمنا في ذات الوقت المجهودات المبذولة. من طرف أفراد الجيش الوطني الشعبي لحماية التراب الوطني.

بن براهم يدعو إلى إيجاد بدائل جديدة لتسويق منتجات الحرفيين

كما تفقد بن براهم مركز الصناعة التقليدية والحرف بجانت داعيا إلى ضرورة إيجاد بدائل جديدة لتسويق منتجات الحرفيين. على غرار مواقع التواصل الإجتماعي بمختلف تطبيقاتها.

و حث في هذا الصدد الحرفيين على الاستفادة من مختلف أجهزة الدعم التي أقرتها الدولة. مبرزا في ذات الوقت ما تزخر به منطقة جانت من موروث تاريخي وثقافي ثري.

و خلال زيارته لجناح خاص بوكالات السياحة والأسفار أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني أن ولاية جانت. تعد من بين الولايات الرائدة في مجال السياحة الصحراوية. الأمر الذي يتطلب – كما قال “دعمها أكثر للمساهمة في تنمية الإقتصاد الوطني و تنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات”.

و تم على هامش هذه الزيارة إمضاء إتفاقية تعاون بين جمعية ”ينبوع الحنان” والمركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا بجانت.

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