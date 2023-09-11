بن براهم: المرصد الوطني للمجتمع المدني يحظى بدعم رئيس الجمهورية

أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، الدعم المباشر الذي تحظى به هذه الهيئة من قبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وهو ما سيتعزز في المراحل المقبلة من خلال قرارات من شأنها الدفع بدور وجاهزية المرصد.

وأوضح بن براهم في تصريح أدلى به عقب استقباله رفقة أعضاء مكتبه من طرف رئيس الجمهورية. أن هذا اللقاء تم خلاله التركيز على ضرورة تمكين المجتمع المدني من لعب دوره باعتباره قوة مواطنة وشريكا أساسيا في الحكم الراشد.

مضيفا أن هذا اللقاء تناول آليات التمكين القانونية ودعم موقع المجتمع المدني كشريك على مستوى الحكامة المحلية. الذي اعتبر توجه رئيس الجمهورية بخصوص المجتمع المدني خريطة طريق تعزز من دوره سواء على المستوى القانوني أو التعامل اليومي مع الإدارات المحلية والمركزية.

كما أشار ذات المتحدث أن اللقاء تمحور كذلك حول السياق الإقليمي والدولي الذي له ارتداداته على الجزائر والمنطقة ككل. مع تسليط الضوء في المقام الأول على أهم انشغالات المواطنين والمجتمع المدني.

يذكر أن هذا اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية يندرج في سياق المتابعة والتقييم لأنشطة هذه الهيئة. وكذا الاستماع إلى المقترحات والآراء ذات الصلة بالمهام المنوطة بالمرصد الوطني للمجتمع المدني.