بن براهم حكما لقمة الجولة الـ21 بين مولودية الجزائر وشبيبة القبائل

حددت لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، تعيينات حكام مباريات الجولة الـ21 من البطولة المحترفة.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، تمّ تعيين الحكم لحلو بن براهم، لإدارة قمة هذه الجولة، والتي ستجمع مولودية الجزائر، بالضيف شبيبة القبائل.

وسيدير الحكم بن براهم، هذا “الكلاسيكو” بمساعدة كل من قوراري مقران، مساعد أول، أكرم زرهوني عباس، حكم مساعد ثاني، بالإضافة لمحمد بلكبير، حكم رابع.

كما كشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، تعيينات باقي حكام مباريات هذه الجولة، والتي جاءت كاملة على النحو التالي: