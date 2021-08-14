بن براهم حكما لقمة الجولة الـ36 بين شباب بلوزداد والمولودية

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم بن براهم، لإدارة قمة الجولة الـ36، والتي ستجمع بين فريقي شباب بلوزداد ومولودية الجزائر.

وسيدي الحكم بن براهم، هذا الداربي العاصمي، بمساعد كل من براهيم، مساعد أول، وبوفاسة، حكم مساعد ثاني، بالإضافة لبوشنب كحكم رابع.

وستشهد هذه الجولة أيضا، العديد من المباريات المهمة، على غرار تلك التي ستجمع نصر حسين داي، بنادي بارادو، والتي سيديرها الحكم بوطرفة.

وجاءت تعيينات حكام هذه الجولة كاملة، عل النحو التالي: