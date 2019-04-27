بن براهم حكما لقمة المحترف الثاني بين وداد تلمسان واتحاد بسكرة

عينت اللجنة الفيدرالية للتحكيم، الحكم بن براهم، لإدارة قمة الجولة الـ29 من المحترف الثاني، التي ستجمع وداد تلمسان بإتحاد بسكرة.

وسيدير الحكم بن براهم هذه القمة الكروية، بمساعدة الحكمين ياحي، مساعد أول، بوفاسة، مساعد ثاني، وبن جهان كحكم رابع.

وتعد هذه المباراة حاسمة بالنسبة للفريقين، حيث يعد الفوز بالنسبة لوداد تلمسان ضمان العودة للمحترف الأول، انطلاقا من الموسم المقبل.

وبالنسبة للضيف اتحاد بسكرة، في حال عودته بنتيجة ايجابية، سيبقي على حظوظه في المنافسة على ورقة الصعود.

يذكر أن كل مباريات الجولة الـ29 من المحترف الثاني، ستلعب غدا الأحد، في نفس التوقيت، وذلك انطلاقا من الساعة الـ16:00 مساء.