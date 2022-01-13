بن براهم حكما لمباراة غانا والغابون

عينت لجنة التحكيم التابعة للكاف، الحكم الدولي الجزائري لحلو بن براهم، لإدارة مباراة غانا والغابون في “كان” الكاميرون الجارية حاليا.

وسيدر الحكم بن براهم، هذه المباراة المقررة غدا الجمعة، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا، بملعب “أحمد أهيجو”.

كما تدخل هذه المواجهة التي ستجمع غانا بالغابون، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، لكأس أمم إفريقيا 2021.

يذكر أن هذه ستكون أول مباراة يديرها الحكم الدولي الجزائري لحلو بن براهم، في هذه الطبعة من “الكان”.

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عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم “الكاف” الحكم الدولي الجزائري “مصطفى غربال” لادارة المواجهة الافتتاحية للكان.

الحساب الرسمي لقناة “بيين سبورتس” القطرية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. كشف عن إدارة غربال للقاء بمُساعدة مقران قوراري وعبد الحق ايتشعلي.

حيث كتب:”عـــاجل.. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يعين ثلاثي تحكيم جزائري بقيادة مصطفى غربال لإدارة مباراة افتتاح كأس أمم إفريقيا بين الكاميرون وبوركينا فاسو”.

ولعبت المواجهة الافتتاحية يوم الأحد الماضي لحساب الجولة الأولى من المجموعة A لمنافسة كأس أمم إفريقيا.

وشهدت الشوط الأول من المباراة الإفتتاحية لكان الكاميرون، حالة تحكيمية استدعت لجوء الحكم الدولي الجزائري مصطفي غربال، لتقنية “الفار”.

وفي الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الاول، تعرض لاعب الكاميرون لعرقلة داحل منطقة الجزاء، والتي أثارت جدلا بين الفريقين.

وتدخل الحكم الجزائري مصطفى غربال، من خلال استعانته بتقنية “الفار”، قبل أن يقرر منح ركلة جزاء لمنتخب الكاميرون.

ونجح فانسونت أوبوبكر، في ترجمت ضربة الجزاء إلى هدف معدلا النتيجة للمنتخب الكاميروني بهدف في كل شبكة.

وبهذا يعتبر الحكم الدولي الجزائري، مصطفى غربال، أول من استعان بتقنية “الفار”، في الطبعة الـ33 من كأس أمم إفريقيا 2021.