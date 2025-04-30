بن براهم حكما لمباراة مستقبل الرويسات واتحاد الحراش

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأربعاء، عن طاقم التحكيم الذي سيدير مباراة مستقبل الروسيات، ضد اتحاد الحراش.

وحسب الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، أختير الحكم بن براهم، لإدارة هذه المواجهة الصعبة والحاسمة.

وسيدير بن براهم، هذا اللقاء، بمساعدة كل من بوزيط، مساعد أول، بويمة، حكم مساعد ثاني، بالإضافة لجودي، كحكم رابع.

يذكر أن هذه المباراة التي ستجمع مستقبل الرويسات، وضيفه اتحاد الحراش، والتي تدخل ضمن الجولة الـ12 من بطولة الهواة “وسط شرق”، مقررة يوم 3 ماي الداخل.