بن براهم لإدارة قمة شبيبة القبائل وشباب بلوزداد

عينت لجنة التحكيم التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” الحكم لحلو بن براهم، لإدارة قمة شبيبة القبائل والضيف شباب بلوزداد.

ويحل الشباب سهرة اليوم الأحد، بداية من الساعة 22:00، ضيفا ثقيلا على الكناري، برسم الجولة الـ 21 من البطولة المحترفة.

وسيدير الحكم بن براهم، هذه القمة المقررة بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، بمساعدة كل من قوراري وبوفاسة.

للإشارة فإن الشبيبة التي تعاني من نتائج متذبذبة هذا الموسم. تبحث عن ثأر رياضي من “ابناء لعقيبة” بعد الإقصاء مطلع مارس الجاري أمام نفس الفريق في الدور 32 لمنافسة كأس الجزائر.

بينما يسعى البلوزدادية، للعودة بالزائد كاملا من مدينة تيزي وزو. والوصول إلى النقطة 35 من أجل بعث آمالهم في الاحتفاظ بلقب البطولة للمرة الخامسة تواليا، باعتبار أن الفريق يملك لقاءين متأخرين.