بن براهم: موقف الجزائر ثابت في مساندة القضية الصحراوية وتمكين الشعب من تقرير مصيره

استقبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، الأحد، بمقر المرصد. وفدا من الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، ويندرج هذا اللقاء في إطار “برامج تبادل الخبرات والزيارات” بين الجانبين.

وحسب بيان للمرصد، كانت الفرصة مواتية لإبراز مهام، تشكيلة و مختلف المشاريع التي يعمل عليها المرصد. من أجل تعزيز دور المجتمع المدني للمساهمة في تحقيق التنمية الوطنية.

كما يهدف هذا اللقاء إلى بحث سبل تعزيز التعاون، وتقاسم الرؤى المشتركة، وتبادل الآراء حول مجموعة من القضايا. والنقاط الهامة التي تخص المجتمع المدني في البلدين. و كذا آليات تفعيل العمل المشترك بين المجتمع المدني الصحراوي و الجزائري والعمل على الإستفادة من التجرية الجزائرية .

من جهته أكد رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، عن “موقف الجزائر الثابت في مساندة القضية الصحراوية. وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره وفقا لمبادئ الشرعية الدولية.

جدير بالذكر أن اللقاء حضره سعيد العياشي رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي. و عضو التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي كما حضره عن المرصد كل من جمال دحو. رئيس ديوان المرصد، ووسيلة لبيض عضو المرصد، و كذا نشار كنزة مكلفة بالدراسات و التلخيص بالمرصد وسمير بوعزيزنائب مدير للمؤتمرات بالمرصد.

من جهة أخرى حضر اللقاء من الجانب الصحراوي كل من اعلي محمد سالم الأمين العام لاتحاد الشبيبة الصحراوية، الخليل حمدي، مستشار بالسفارة الصحراوية، مكلف بالمجتمع المدني و العلاقة مع الأحزاب، انكية سالم مكلفة بالمجتمع المدني و التنظيم السياسي وكذا جمال ابراهيم القائد العام للكشافة الإسلامية.

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