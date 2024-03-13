بن براهم يزور الفنان القدير صالح أوقروت

قام رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، مساء يوم الاثنين، بزيارة إلى الفنان القدير صالح أوقروت للاطمئنان على صحته، وهذا بمناسبة الشهر الفضيل.

وخلال الزيارة عبر بن ابراهم للفنان القدير عن تقديره لفنه الراقي والهادف الذي صنع بهجة الجزائريين. ووعيهم مستذكرا الأنشطة التي جمعته به سنوات التسعينات.

كما عبر له بالمناسبة، عن المكانة التي يحظى بها لدى الشعب الجزائري. داعيا له بموفور الصحة والشفاء العاجل والعودة قريبا لمواصلة مشواره الفني.

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