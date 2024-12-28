بن براهم يستقبل ضحية الكاتب كمال داود وزوجته

استقبل رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نور الدين بن براهم، اليوم السبت، سعادة عربان، صاحبة الشكوى المرفوعة ضد الكاتب الجزائري، كمال داود، وزوجته، بتهمة سرقة قصتها وتحويلها إلى موضوع رواية، بتواطؤ من زوجته الطبيبة.

ويأتي هذا اللقاء الخاص في إطار جهود المرصد لمرافقة سعادة عربان والتي أثارت قضيتها اهتماماً كبيراً في الأوساط الوطنية والدولية.

كما أن هذا اللقاء يعتبر أوّل هيئة رسمية تستقبل “ضحية الكاتب كمال داود وزوجته.

وحضره عدد من أعضاء المرصد وفواعل المجتمع المدني الناشطين في مختلف المجالات.

وخلال اللقاء، أكد بن براهم التزامه بمواكبة القضايا التي تمس الحقوق الفردية والجماعية، مشدداً على ضرورة تقديم الدعم اللازم لكل من يجد نفسه في مواجهة تحديات اجتماعية أو قانونية غير عادلة.

كما تم في اللقاء ذاته مناقشة سبل تعزيز التضامن المجتمعي لتجاوز هذه المرحلة بشكل عادل ومنصف.

من جهتها، عبرت سعادة عربان عن امتنانها للدعم الذي تلقته من مختلف فئات المجتمع، مؤكدة على أهمية دور المجتمع المدني في التصدي لمثل هذه القضايا.

ويأتي هذا اللقاء بعد نشاط هام نظمه المرصد بالتعاون مع المجلس الوطني لعمادة الأطباء الجزائريين، حيث تم التركيز خلاله على “الأخلاقيات القانونية والطبية في إطار السر الطبي”، وهو ما يعكس حرص المرصد على دعم النقاشات المهنية والاجتماعية التي تسهم في تعزيز القيم الأخلاقية في المجتمع.