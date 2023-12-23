 بن براهم يوقع عدة إتقافيات منها مع المجلس الأعلى للشباب

وقع المرصد الوطني للمجتمع المدني، اليوم، إتفاقية شراكة مع المجلس الأعلى للشباب وذلك بهدف مرافقة سياسية التحول الرقمي.

وجرت مراسيم التوقيع على هامش هامش أشغال المنتدى الوطني للمجتمع المدني “حوار، مواطنة وتنمية” بقصر الأمم بنادي الصنوبر.

وأشرف على توقيع الإتفاقية كل من رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني، نورالدين بن براهم، ورئيس المجلس الاعلى للشباب، مصطفى حيداوي.

وكان المنتدى الوطني فرصة المرصد الوطني للمجتمع المدني كذالك للتوقيع على إتفاقية مع مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والاتحاد الوطني للمقاولين العمومين تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الاقتصادية.

وبالمناسبة دعا رئيس الجمهورية في كلمة الإفتتاح القاها نيابة عنه الوزير الأوّل الى تطوير أطر التعاون بين المرصد الوطني للمجتمع المدني وباقي الهيئات الاستشارية والتنظيمات المجتمعية من أجل “الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل المنسجم والمتكامل”.