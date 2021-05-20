بن بعيبش: الحراك الشعبي وضع حدا لنهب الأموال والحكومة اليوم تعاني من تراكمات سابقة

قال رئيس حزب الفجر الجديد الطهار بن بعيبش الجزائر اليوم أمام تحديات وجب فيها توحيد جهودنا لبناء ديمقراطية التي يريدها الشعب مؤكدا بأن حزبه كان دائما مناصرا للقضية الوطنية.

وخلال تنشيطه اليوم لندوة صحفية بمقر حزبه قال بن بعيبش أن الحكومة اليوم تعاني من صعوبات جراء تراكمات سابقة مشيرا إلى أن العقدين الماضيين تميزا ببحبوحة مالية كان كافية لخروج الجزائر من جميع الأزمات.

وأضاق قائلا ” للأسف هذه الاموال نهبت من السفهاء الذين تفننوا في السرقة واساليب الاحتيال وصب الاموال في غير محلها”

وبخصوص الحراك الشعبي قال بن بعيبش أنه وضع حدا للنزيف الذي كان حاصلا في نظام الحكم، و اعاد الاعتبار للشعب الجزائري من خلال رقيه وشرفه في تجسيد مطالب كانت صعيبة المنال.

واكد ذات المتحدث أنه كان مالسباقين للمشاركة في الحراك والدعوة لبناء ديمقراطية جديدة، وبخصوص مقترح المجلس التأسيسي قال ذات المتحدث أنه مطلب يهدد كيان الدولة واسقاط الجمهورية.