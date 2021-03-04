بن بعيبش.. الرئيس تبون كان صريحا بخصوص التساؤلات حول التشريعيات القادمة

الوطني
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بن بعيبش.. الرئيس تبون كان صريحا بخصوص التساؤلات حول التشريعيات القادمة
بقلم أسماء.ع

أكد رئيس حزب الفجر الجديد الطاهر بن بعيبش، أن الرئيس تبون كان صريحا بخصوص النقاط التي أثارت تساؤلات كبيرة.

وأوضح بن بعيبش، أن التساؤلات تخص الانتخابات التشريعية القادمة .

وأضاف المتحدث، أن اللقاء سمح بمناقشة الأوضاع العامة في البلاد خاصة في شقها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي .

وقال بن بعيبش، إن خلال اللقاء تم مناقشة مشروع قانون الانتخابات،  معبرا للرئيس عن بعض المعوقات وكذا مقترحات حزبه.

واقترح الحزب، -يضيف المتحدث- تخص شرط نسبة 4 بالمائة، والمناصفة في القوائم الانتخابية.

وأضاف رئيس الحزب أنه أكد لرئيس الجمهورية الفصل بين التشريعات والمحليات كحل أفضل حتى “نضمن نجاح الموعد”.


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